Katar İran’dan gelen 10 İHA ve 2 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

4/03/2026, Çarşamba
Katar, İran’ın saldırılarını püskürttü.
Katar, İran’ın saldırılarını püskürttü.

Katar Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 10 insansız hava aracı ve 2 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı, İran’ın misilleme saldırılarının püskürtüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'dan gelen 10 insansız hava aracı (İHA) ile 2 seyir füzesinin Katar Savunma Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kapasite ve donanıma sahip olduğu vurgulanan açıklamada, her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceği kaydedildi.

Ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve turistlerden sakin olmaları, güvenlik makamlarınca yapılan resmi açıklamalara uymaları, söylentilere itibar etmemeleri ve yalnızca resmi kanallardan yapılan bilgilendirmeleri takip etmeleri istendi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



