İngiltere'de Ninja kılıcına yasak

İngiltere'de, 2022'de 16 yaşındaki Ronan Kanda'nın ninja kılıcıyla (katana) öldürülmesinin ardından uygulama koyulan "Ronan Yasası" 1 Ağustos'ta uygulamaya geçecek. İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren Ninja kılıçları, sahiplenmek, satmak, üretmek ya da ithal etmenin yasa dışı hale geleceği bildirildi. Yasa kapsamında özel alanda Ninja kılıcı bulunduranlar 6 aya kadar hapis cezası alabilecek ancak bu ceza, Suç ve Polis Yasası’na göre 2 yıla kadar çıkarılabilecek.