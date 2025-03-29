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İngiltere'de Ninja kılıcına yasak

İngiltere'de Ninja kılıcına yasak

04:0029/03/2025, Saturday
G: 29/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Ninja kılıcı bulunduranlar 6 aya kadar hapis cezası alabilecek ancak bu ceza, Suç ve Polis Yasası’na göre 2 yıla kadar çıkarılabilecek.
Ninja kılıcı bulunduranlar 6 aya kadar hapis cezası alabilecek ancak bu ceza, Suç ve Polis Yasası’na göre 2 yıla kadar çıkarılabilecek.

İngiltere'de, 2022'de 16 yaşındaki Ronan Kanda'nın ninja kılıcıyla (katana) öldürülmesinin ardından uygulama koyulan "Ronan Yasası" 1 Ağustos'ta uygulamaya geçecek. İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren Ninja kılıçları, sahiplenmek, satmak, üretmek ya da ithal etmenin yasa dışı hale geleceği bildirildi. Yasa kapsamında özel alanda Ninja kılıcı bulunduranlar 6 aya kadar hapis cezası alabilecek ancak bu ceza, Suç ve Polis Yasası’na göre 2 yıla kadar çıkarılabilecek.


#İngiltere
#Ninja kılıcı
#yasak

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