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Dünya

İngiltere'de perakende satışlar eylülde geriledi

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) aylık verileri yayımladı. Buna göre, İngiltere'de perakende satışlar, eylülde yüzde 2,7 artışla son 12 ayın ortalamasının altında kaldı.

12:05 . 10/10/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve KPMG tarafından yayımlanan aylık verilere göre, eylülde perakende satışlar yüzde 2,7 artışla son 3 ayın ortalamasıyla aynı seviyede gerçekleşti.


Eylülde perakende satış artışı oranı son 12 ayın ortalaması olan yüzde 4,2'nin gerisinde kaldı. Perakende satışlar 2022 Eylül'de ise yüzde 2,2 artış göstermişti.


Geçen ay gıda satışları da yüzde 7,4 ile son 12 ayın ortalaması olan yüzde 8,4'e göre düşük seyretti. Gıda dışı satışlar da yüzde 1,2 geriledi.


BRC İcra Direktörü Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hayat pahalılığı krizinin hane halkı üzerinde yük oluşturmaya devam etmesiyle perakende satışların eylülde yavaşladığını bildirdi.


Kira ve yakıt gibi hane halkı giderlerindeki artışın mobilya ve elektronik aletler gibi yüksek fiyatlı ürünlerin satışlarını baskıladığını kaydeden Dickinson,
"Satış hacmi düşük olmasına rağmen yüksek enflasyon büyümeyi yapay olarak artırdı. Enflasyon geriledikçe, satışlarda uzun vadeli büyüme beklentileri de azalacak. Gelecek aylar perakendeciler için oldukça kritik"
ifadesini kullandı.


#İngiltere
#ekonomi
#kriz
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