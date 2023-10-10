İngiltere'de perakende satışlar eylülde geriledi

Kira ve yakıt gibi hane halkı giderlerindeki artışın mobilya ve elektronik aletler gibi yüksek fiyatlı ürünlerin satışlarını baskıladığını kaydeden Dickinson,

"Satış hacmi düşük olmasına rağmen yüksek enflasyon büyümeyi yapay olarak artırdı. Enflasyon geriledikçe, satışlarda uzun vadeli büyüme beklentileri de azalacak. Gelecek aylar perakendeciler için oldukça kritik"