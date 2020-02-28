İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü.

Raab, görüşmede, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'na İngiltere'nin desteğini bildirdi.

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"En güçlü biçimde kınıyoruz"

İngiltere'nin Anakara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, dün geceki korkunç olay nedeniyle NATO müttefikimiz ve dostumuz Türkiye'ye ve Türk halkına yürekten başsağlığı dileklerini sunmaktadır. İdlib'de çok sayıda Türk askerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileklerinde bulunuldu.

GÜNDEM Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek