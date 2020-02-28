Dünya İngiltereden İdlibdeki gelişmelerin ardından Türkiyeye destek
AVRUPA

İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek!

İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na İdlib'deki gelişmelerin ardından ülkesinin desteğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü.

Raab, görüşmede, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'na İngiltere'nin desteğini bildirdi.

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"En güçlü biçimde kınıyoruz"

İngiltere'nin Anakara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, dün geceki korkunç olay nedeniyle NATO müttefikimiz ve dostumuz Türkiye'ye ve Türk halkına yürekten başsağlığı dileklerini sunmaktadır. İdlib'de çok sayıda Türk askerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileklerinde bulunuldu.

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