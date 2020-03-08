Dünya İnsanlık farkı
ORTADOĞU

İnsanlık farkı

Türkiye, başta Suriye olmak üzere savaştan kaçan milyonlara kucak açtı, dünyaya insanlık dersi verdi. Hatay, Gaziantep ve Kilis sınır kapılarında Mehmetçik, Türkiye’ye sığınanları bağrına bastı, çocukların gözyaşını sildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriyelilerin sınırı güvenli bir şekilde geçmelerine yardımcı olan Türk askeri, yaşlı kadınları ellerini öperek karşıladı. Bir an bile olsa çocukların savaşı unutmaları için onlarla top oynayan Mehmetçik, göçmenlerin beraberinde getirdiği hayvanlara bile kol kanat gerdi. Türk sınır kapılarında yüceltilen insanlık onuru, Pazarkule Sınır Kapısı’nın Yunan tarafında ise insanlık ayıbına dönüştü.

Yunan askerleri Suriyeli mültecileri döverek Türkiye sınırına gönderiyor.

Yunan askerleri, Batı Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin üzerine kadın-çocuk demeden gerçek mermiler yağdırdı, denizde ise mazlumların botunu batırmaya çalıştı; karada ele geçirdiklerini ise çırılçıplak soyarak dövdü. Göçmenlere Yunan polisinin reva gördüğü mezalim, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek.

Yunanistan polisi sığınmacılara biber gazıyla saldırdı
OYNAT 01:01
Yunanistan polisi sığınmacılara biber gazıyla saldırdı
Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor. Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor. Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor. Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.


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