İnsanlık farkı

Suriyelilerin sınırı güvenli bir şekilde geçmelerine yardımcı olan Türk askeri, yaşlı kadınları ellerini öperek karşıladı. Bir an bile olsa çocukların savaşı unutmaları için onlarla top oynayan Mehmetçik, göçmenlerin beraberinde getirdiği hayvanlara bile kol kanat gerdi. Türk sınır kapılarında yüceltilen insanlık onuru, Pazarkule Sınır Kapısı’nın Yunan tarafında ise insanlık ayıbına dönüştü.

Yunan askerleri Suriyeli mültecileri döverek Türkiye sınırına gönderiyor.

Yunan askerleri, Batı Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin üzerine kadın-çocuk demeden gerçek mermiler yağdırdı, denizde ise mazlumların botunu batırmaya çalıştı; karada ele geçirdiklerini ise çırılçıplak soyarak dövdü. Göçmenlere Yunan polisinin reva gördüğü mezalim, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek.