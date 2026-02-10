Irak'ta Beyci Petrol Rafinerisi'nde patlama: Bir ölü 13 yaralı

Irak’ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi’nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı. Irak Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.45’te rafinerinin Selahaddin 2 ünitesindeki bir kompresörün patladığı ve ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Olayda maalesef acı bir bilanço ortaya çıktı. 1 rafineri çalışanı hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı" denildi.