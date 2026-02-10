Yeni Şafak
Irak'ta Beyci Petrol Rafinerisi'nde patlama: Bir ölü 13 yaralı

00:2910/02/2026, Salı
IHA
Patlama Selahaddin 2 ünitesindeki kompresörde meydana geldi.
Irak’ın Selahaddin vilayetinde bulunan Beyci Petrol Rafinerisi’nde bir kompresörün patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda 1 rafineri çalışanı yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı; yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Irak’ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi’nde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Irak’ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi’nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı. Irak Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.45’te rafinerinin Selahaddin 2 ünitesindeki bir kompresörün patladığı ve ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Olayda maalesef acı bir bilanço ortaya çıktı. 1 rafineri çalışanı hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı" denildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının yerel saatle 20.00’de kontrol altına alındığı ve 20.15 itibarıyla tamamen söndürüldüğü bildirildi. Yangının rutin bakım çalışmaları sırasında çıktığı belirtilen açıklamada, yangının diğer ünitelere sıçramasının engellendiği aktarıldı.



