Halid Meşal: Savaş durdu ama acılar bitmedi

Hamas’ın yurt dışı sorumlusu ve eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 17. El Cezire Forumu’nun kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda terör devleti İsrail’in Gazze’deki ateşkes ihlallerine ve Batı Şeria’daki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazze’deki son gelişmelere değinerek bölgede soykırım savaşının durduğunu ancak acıların ve ihlallerin sona ermediğini kaydeden Meşal “Batı Şeria’da da İsrail’in baskıları ve ihlalleri sürüyor. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor" diye konuştu. Hamas ve diğer Filistinli grupların Gazze’nin yeniden imarı ve mevcut sorunlara çözüm bulunması amacıyla geniş çaplı bir siyasi hareketlilik içinde olduğunu kaydeden Meşal, Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Halid Meşal, Filistin devletinin tanınmasının olumlu bir adım olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını ve İsrail’in durdurulması için uluslararası kamuoyunun özenle hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Meşal, 7 Ekim 2023’te başlayan ve "Aksa Tufanı" olarak adlandırdıkları sürecin Filistin meselesini yeniden bölgesel ve uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdığını belirterek "Dünyanın gözünü tekrardan Filistin davasına çevirmiştir" dedi.
DIŞ VESAYET KABUL ETMEYECEĞİZ
Gazze’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Meşal, dış vesayet ya da yabancı yönetim anlayışını kabul etmeyeceklerini aktararak "Gazze halkınındır, Filistin Filistinlilerindir ve kendi kaderimizi kendimiz tayin etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hamas hareketinin silahsızlandırılması tartışmalarına da değinen Meşal, işgal altında silahsızlanmanın Filistin halkını savunmasız bırakacağını vurguladı. Meşal silahsızlandırma çağrıları ile ilgili, "Tuhaf bir paradoks şu ki, işgal altındaki Filistin halkı silahsızlandırılırken, Gazze’deki çetelerden Ebu Şebab ve benzerleri milislerin silahları meşrulaştırılıyor" diye konuştu. Türkiye, Katar ve Mısır’ın arabulucu rollerinden dolayı takdir ettiklerini dile getiren Meşal, ayrıca Filistin meselesindeki rolünden dolayı, Doha yönetiminin bölgedeki arabuluculuk çabalarını önemli ve onurlu olarak nitelendirdi.