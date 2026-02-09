Halid Meşal: Savaş durdu ama acılar bitmedi

Gazze’deki son gelişmelere değinerek bölgede soykırım savaşının durduğunu ancak acıların ve ihlallerin sona ermediğini kaydeden Meşal “Batı Şeria’da da İsrail’in baskıları ve ihlalleri sürüyor. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor" diye konuştu. Hamas ve diğer Filistinli grupların Gazze’nin yeniden imarı ve mevcut sorunlara çözüm bulunması amacıyla geniş çaplı bir siyasi hareketlilik içinde olduğunu kaydeden Meşal, Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Halid Meşal, Filistin devletinin tanınmasının olumlu bir adım olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını ve İsrail’in durdurulması için uluslararası kamuoyunun özenle hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Meşal, 7 Ekim 2023’te başlayan ve "Aksa Tufanı" olarak adlandırdıkları sürecin Filistin meselesini yeniden bölgesel ve uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdığını belirterek "Dünyanın gözünü tekrardan Filistin davasına çevirmiştir" dedi.