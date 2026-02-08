Hamas: Gazze’de yabancı yönetimi kabul etmeyeceğiz

Yeni Şafak
Hamas’ın üst düzey yöneticisi Halid Meşal, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen konferansta konuşma yaptı.
Hamas’ın üst düzey yöneticisi Halid Meşal, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen konferansta konuşma yaptı.

Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Halid Meşal, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, "Filistinlileri Filistinliler yönetmelidir. Gazze, Gazze halkına ve Filistin’e aittir. Yabancı yönetimi kabul etmeyeceğiz" dedi.

Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Halid Meşal, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen konferansta konuşma yaptı. Meşal, Hamas’ın silah bırakmayacağını belirterek, "Direnişi, onun silahlarını ve bunu yürütenleri suç saymak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. İşgal olduğu sürece direniş vardır. Direniş, işgal altındaki halkların hakkıdır. Ulusların gurur duyduğu bir şeydir" dedi.

Halid Meşal, "Barış Kurulu" olarak adlandırdığı yapıya, Gazze’nin yeniden inşasını ve yaklaşık 2,2 milyonluk nüfusa insani yardımın ulaşmasını mümkün kılacak "dengeli bir yaklaşım" benimseme çağrısında bulundu. Hamas yöneticisi, Filistin toprakları üzerinde "yabancı bir yönetimi" kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Ulusal ilkelerimize bağlıyız ve vesayet, dış müdahale ya da herhangi bir biçimde manda yönetiminin geri dönüşü mantığını reddediyoruz. Filistinlileri Filistinliler yönetmelidir. Gazze, Gazze halkına ve Filistin’e aittir. Yabancı yönetimi kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Hamas’ın silah bırakma sözü verdiğini öne sürmüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin ikinci aşamasının bir parçası olarak Hamas’ın yakın zamanda silahlarını bırakması gerektiğini savunuyor. ABD Başkanı Trump, Hamas’ın silah bırakma sözü verdiğini öne sürmüş ve bu konuda örgütü defalarca tehdit etmişti.



