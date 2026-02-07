Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Netanyahu sonunda Mazen Fukaha suikastını itiraf etti

Netanyahu sonunda Mazen Fukaha suikastını itiraf etti

10:257/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 24 Mart 2017'de Fukaha'nın İsrailli ajanlar tarafından öldürüldüğünü açıklasa da İsrail bu suikastı hiç üstlenmemişti.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 24 Mart 2017'de Fukaha'nın İsrailli ajanlar tarafından öldürüldüğünü açıklasa da İsrail bu suikastı hiç üstlenmemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Mazen Fukaha'ya 2017 yılında düzenlenen suikastın İsrail tarafından planlanıp gerçekleştirildiğini yıllar sonra itiraf etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıklamasını ve 25 Aralık 2025'te Sayıştay soruşturmasına verdiği yanıtları içeren 55 sayfalık belgeyi basınla paylaştı.

Netanyahu, hükümetle anlaşmazlıklar yaşayan Yüksek Mahkeme'ye yüklenerek soruşturma kapsamında soruları yanıtlamasından sadece 6 gün sonra Sayıştay soruşturmasının durdurulduğunu ve yeniden başlatılması gerektiğini öne sürdü.

Sunulan 55 sayfalık belgede güvenlikle ilgili bazı bölümlerin sansürlendiğine işaret eden Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" operasyonu sırasında yaşananların ortaya çıkarılması için bağımsız bir komisyon kurulmasını desteklediğini savundu.

Netanyahu, kendisinin 7 Ekim'deki sorumluluğunun "çok az" olduğunu iddia ederek asıl sorumluların şu anda muhalefette olan rakipleri, geçmiş dönem hükümetleri ve güvenlik şefleri olduğunu öne sürdü.

Mazen Fukaha
İSRAİL FUKAHA SUİKASTİNİ ÜSTLENDİ

Netanyahu, paylaştığı belgede, 2017 yılında Gazze Şeridi'nde katledilen Kassam Tugayları Komutanları'ndan Mazen Fukaha suikastının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ilk kez itiraf etti.

Netanyahu'nun Sayıştay'a verdiği ifadede, İsrail hükümetin Gazze'de Hamas'a düzenlediği saldırılara ilişkin soruların yanıtları da yer aldı.

Netanyahu, daha sonra Hamas tarafından yakalanarak İsrail ile işbirliği yapmak ve cinayet suçlamasıyla idam edilen Filistinli Eşref Ebu Leyla tarafından işlenen cinayetin arkasında İsrail'in olduğunu ilk kez kabul etti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 24 Mart 2017'de Fukaha'nın İsrailli ajanlar tarafından öldürüldüğünü açıklasa da İsrail bu suikastı hiç üstlenmemişti.

Fukaha, İsrail hapishanelerinde uzun süre kaldıktan sonra 2011'de esir takasıyla serbest bırakılmıştı.



#netanyahu
#israil
#filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN: 7 Şubat 1.736 Kırıkkale Toki kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, sonuç isim listeleri açıklandı mı?