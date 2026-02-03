Yeni Şafak
Irak'a nakledilen DEAŞ'lılar yargılanacak

Irak’a nakledilen DEAŞ’lılar yargılanacak

3/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Irak’a nakledilen tutuklu DEAŞ’lı teröristler yargılanmaya başlıyor.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/SDG kontrolündeki kamplarda yıllarca tutulan DEAŞ’lıları Irak’a nakletmeye devam ederken, Irak’ta da bu kişilerin yargılanma süreci başlıyor. Irak Yüksek Yargı Meclisi tarafından dün yapılan açıklamada, Suriye’den Irak’a nakledilecek DEAŞ tutuklusu sayısının 7 bin olduğu ve nakil işleminin tamamlanmaya yaklaştığı belirtildi. Açıklamada, Irak vatandaşı 1387 DEAŞ tutuklusunun yargılanması için resmi işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Suriye hükümeti de YPG/SDG’den devralınan Hol ve Roj kamplarındaki DEAŞ’lıların ailelerinin 1 yıl içinde tamamen başka yerlere nakledilip rehabilitasyon ve yargılamasının başlatılacağını açıklamıştı.



