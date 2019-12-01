Dünya Irakta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu
ORTADOĞU

Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu

Irak’ta gösterilerde hayatını kaybeden gencin cesedi sedyeyle taşındığı sırada annesi aradı. Başından vurularak hayatını kaybeden genç, protestoların simgesi oldu.

Haber Merkezi İHA
Irak'taki gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Irak'taki gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı Irak’taki protestolarda hayatını kaybeden bir genç gösterilerin simgesi oldu.

Hükümet karşıtı protestoların en kanlısının yaşandığı Zikar kentinde bir genç, kafasına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sedye üzerindeki gencin çevresine toplanan kalabalık, kimliğini öğrenmek için ceplerini karıştırırken gencin telefonu çaldı.

Telefona bakan kalabalık genci annesinin aradığını gördü. Oğlunu merak eden anneye ne söyleyeceklerini bilemeyen gençler telefonu açamadı.

Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu
OYNAT 00:39
Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu
Irak'ta gösterilerde hayatını kaybeden gencin cesedi sedyeyle taşındığı sırada annesi aradı. Başından vurularak hayatını kaybeden genç, protestoların simgesi oldu.

İstifasını veren Abdülmehdi'ye halk tepkili

  • O an kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine güvenlik güçleri ve istifasını açıklayan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’ye halk tepki gösterdi.

  • Irak’ta 2 aydır süren ve yaklaşık 400 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmişti.

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