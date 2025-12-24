Yeni Şafak
İran Basra Körfezi'nde bir petrol tankerine el koydu

19:0824/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Basra Körfezi (Foto Arşiv)
Basra Körfezi (Foto Arşiv)

İran'da Devrim Muhafızları Ordusunun, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir petrol tankerine el konulduğu bildirildi. Tanker, yakıtın boşaltılması için limana çekildi.

İran, Basra Körfezi'nde 4 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir petrol tankerine el koydu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle Basra Körfezi'nde bir tankere İran kara sularından ayrılmak üzereyken müdahale etti.

Tankerin 4 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı ve yabancı uyruklu 16 kişilik mürettebatının gözaltına alındığı bildirildi.

Mürettebatın uyruğu hakkında bilgi verilmezken, yakıtının boşaltılması için tankerin limana çekildiği belirtildi.



