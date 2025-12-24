Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Brent petrolün varili 61,97 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 61,97 dolardan işlem görüyor

10:4024/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,97 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,97 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 61,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,39 dolardan alıcı buldu.

Dün 62,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,96 dolardan tamamladı.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, ABD ve Venezuela arasındaki gerilimin neden olduğu arz endişeleri ve güçlü ABD ekonomik büyüme verileri etkili oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine ait petrol tankerlerine el koyması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden "ezici destek" gördüklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık'ta, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Venezuela'nın küresel petrol arzındaki payı sınırlı olsa da uzmanlar, mevcut diğer jeopolitik riskler nedeniyle piyasaların arzda yaşanabilecek herhangi bir aksamaya duyarlılık gösterdiğini, bunun da petrol fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

ABD ekonomisindeki büyüme fiyatları destekliyor

ABD ekonomisinin, beklentilerin üzerinde büyüdüğüne yönelik veri akışı da fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD ekonomisi, öncü verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından, kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde tüketici harcamaları ve ekonomik faaliyetin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koyarak yavaşlama endişelerini azalttı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de ham petrol stoklarının arttığına yönelik öngörüler ise fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil arttığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, stokların 9 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenin aksine yaşanan artış, ABD'de talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,46 dolar direnç, 58,96 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.




#Brent Petrol
#WTI
#varil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026’da BES kesintisi devlet katkı payı ne kadar olacak?