İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır"

15:39 24/02/2026, Salı
AA
Kur'an'ın insanları dürüst ve ahlaklı olmaya davet ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Eğer Müslümansak dürüstlükte örnek olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Kur'an'ın insanları dürüst ve ahlaklı olmaya davet ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Eğer Müslümansak dürüstlükte örnek olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki toplumsal bütünlüğe işaret ederek, "Bizim görevimiz ayrılıkları gidermek ve kamuoyu güvenini yeniden inşa etmektir. Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinin aktardığına göre, Pezeşkiyan, "Kur'an Kültürünü Geliştirme Konseyi" toplantısına katıldı.

Pezeşkiyan, burada yaptığı değerlendirmede, ülkede son zamanlarda artan protestolara ilişkin şunları söyledi:

"Gösterilerin bir kısmı halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor. Doğru bir adalet anlayışı olsaydı bu memnuniyetsizlikler meydana gelmezdi. Bizim görevimiz ayrılıkları gidermek ve kamuoyu güvenini yeniden inşa etmektir. Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır."

Kur'an'ın insanları dürüst ve ahlaklı olmaya davet ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Eğer Müslümansak dürüstlükte örnek olmalıyız." ifadelerini kullandı.



