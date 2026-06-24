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İran Dışişleri Bakanı Erakçi Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla müzakere sürecini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla müzakere sürecini görüştü

18:4924/06/2026, Çarşamba
AA
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İran-ABD müzakere süreci ve mutabakat zaptındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularını ele aldı. İki bakan, diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran-ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel meseleler, İran-ABD müzakere süreci ve mutabakat zaptındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar, diplomasi kanallarının açık tutulması ve bölgesel istikrarın sağlanması konusunda gerekli işbirliklerinin sağlanması konusunun önemini vurguladı.



#ABD
#İran
#İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi
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