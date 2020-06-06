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Dünya İran güvenlik güçleri Afgan mültecileri yakarak öldürdü
ORTADOĞU

İran güvenlik güçleri Afgan mültecileri yakarak öldürdü

İran'da Afgan mültecilerin yaşadığı dehşete bir yenisi daha eklendi. Daha önce sınırı geçmeye çalışırken İran güvenlik güçleri tarafından işkenceyle boğularak öldürülen mültecilerin bu kez de araçları silahlarla tarandı. Araçta bulunan 3 Afgan mülteci yanarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Reuters Yeni Şafak
Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.
Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

İran polisi, Yezd şehri yakınlarında Afgan mültecilerin bulunduğu bir aracı taraması sonucu araç alev aldı. Aracın içinde bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Bazı parlamento üyeleri ve sivil haklar aktivistleri, İran'ın Afganlara karşı acımasız eylemleri soruşturmasının her zaman başarısız olduğunu söyleyerek hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdiler.

İran güvenlik güçleri Afgan mültecileri yakarak öldürdü
OYNAT 00:48
İran güvenlik güçleri Afgan mültecileri yakarak öldürdü
İran polisi, Yezd şehri yakınlarında Afgan mültecilerin bulunduğu bir aracı taraması sonucu araç alev aldı. Aracın içinde bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Milletvekili Hamidullah Hanif, Afganistan'ın dışişleri bakanlığını konuyu ciddi bir şekilde araştırmaya çağırdı. Afgan göçmenlerin son olayından duydukları hayal kırıklığını dile getirerek, İran sınır muhafızları tarafından nehre boğulan Afgan göçmenleri sorununun henüz araştırılmadığını söyledi.

Silah zoruyla nehre atıyorlar

Afgan mültecilerden Nur Muhammed, Herat’ın Gülran ilçesinden iş aramak için İran’a geçmek istedikleri sırada İran sınır muhafızlarınca yakalanan 57 mülteci arasında olduğunu belirterek "İşkence edildikten sonra İranlı askerler hepimizi Hari Nehri’ne attı" dedi.

Bir başka mülteci işçi Şir Ağa ise nehre atılan 57 kişiden en az 23’ünün boğulduğunu söyledi. Ağa "İranlı askerler kendimizi suya atmazsak bizi vuracaklarını söylediler" diye konuştu.

Hiç bir sonuç alamadılar

Daha önce, yasadışı olarak sınırı geçmeye çalışan 50'den fazla Afgan göçmen işkence gördü ve daha sonra İran sınır muhafızları tarafından nehre atıldı. Raporlara göre, 12 tanesi öldü ve 17 tanesi daha kayboldu.

Afgan hükümeti daha sonra konuyu araştırmak için bir heyet atadı, ancak hiç bir sonuç alınamadı.

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