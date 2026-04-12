Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran: Hasar gören Lavan Petrol Rafinerisi 2 ayda eski kapasitesinin yüzde 80'ine ulaşacak

12:3312/04/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Lavan Petrol Rafinerisi tesisi saldırıya uğramış ve patlama meydana gelmişti.
ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Basra Körfezi'ndeki İran'a ait Lavan Adası'nda bulunan petrol rafinerisinin 2 ay içinde savaş öncesi kapasitesinin yüzde 70-80'ine ulaşacağı bildirildi.

İran basınına göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi İcra Direktörü Muhammed Sadık Azimifer, saldırılarda hasar gören Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Lavan Petrol Rafinerisi'nin 2 ay içerisinde savaştan önceki kapasitesinin yüzde 70-80'ine ulaşacağını belirten Azimifer, gelecek 10 gün içinde de tesisin yeniden faaliyete geçeceğini söyledi.

Lavan Adası'nda bulunan Lavan Petrol Rafinerisi tesisi, İran ile ABD arasında varılan ateşkese rağmen 8 Nisan'da saldırıya uğramış ve rafineride patlama meydana gelmişti.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada,
"Rafineri, düşmanlar tarafından alçakça bir saldırıya maruz kaldı"
ifadelerine yer verilmişti.​​​​​​​​​​​​​​



#ABD
#İran
#israil
#Lavan Petrol Rafinerisi
#Muhammed Sadık Azimifer
#petrol
#rafineri
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
