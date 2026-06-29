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İran lideri Hamaney için cenaze töreni düzenlenecek: Irak hükümeti onayladı

İran lideri Hamaney için cenaze töreni düzenlenecek: Irak hükümeti onayladı

19:1729/06/2026, Pazartesi
AA
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney

Irak hükümeti, ABD saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için Necef ve Kerbela’da cenaze töreni düzenlenmesine onay verdi.

Irak resmi haber ajansı İNA’ya göre, Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Bağdat hükümetinin İran’ın Hamaney için Irak’ta 8 Temmuz tarihinde cenaze töreni düzenlenmesi talebini onayladığını belirtti.

Öldürülen İran lideri Hamaney için Şiilerin, kutsal türbelerinin bulunduğu Necef ve Kerbela şehrinde cenaze töreni yapacağı kaydedildi.



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