Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran: Savaş algısının aksine müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor

İran: Savaş algısının aksine müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor

09:541/02/2026, الأحد
DHA
Sonraki haber
İran'dan müzakere açıklaması
İran'dan müzakere açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, müzakerelerin ilerlediğini belirterek, medyada yer alan savaş algısının yanıltıcı olduğunu ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor” ifadelerini kullandı.





#müzakere
#Ali Laricani
#İran
#Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Nevşehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Nevşehir 2 bin 368 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?