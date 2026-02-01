İran: Savaş algısının aksine müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor” ifadelerini kullandı.