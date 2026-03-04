Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İran sözcüsü Almanya Başbakanı'nın Tahran aleyhinde AB'ye baskı yaptığını ifade etti

İran sözcüsü Almanya Başbakanı'nın Tahran aleyhinde AB'ye baskı yaptığını ifade etti

10:394/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Almanya Başbakanı Friedrich Merzni - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
Almanya Başbakanı Friedrich Merzni - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Başbakanı Friedrich Merzni'nin diğer Avrupa ülkelerini, ABD-İsrail saldırıları konusunda, Tahran'ın karşısında yer almaya zorladığını ifade etti.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ve 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa, Almanya) bir zamanlar uluslararası diplomaside merkezi bir rol oynadığını, 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) oluşmasına katkı sağladıklarını fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmayı "ortadan kaldırdığını" paylaşan Bekayi, "AB bugün Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında. Bazı AB üye ülkeleri, ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırgan eylemler ve savaş suçlarına ortak olarak, tarihin yanlış tarafında yer alma riskiyle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Sözcü, AB'nin, "Nazi dönemini" hatırlatan her türlü anlayışa karşı çıkması ve bunun yerine "uluslararası hukuk" ve "adalete" bağlılık taahhüdünü sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Şansölyesi Merzni, son Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Trump'la Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtlamış, ABD ile İsrail'in yanında olduklarını vurgulamıştı.

Merz, "Tahran'daki korkunç terörist rejimden kurtulma noktasında ABD ile aynı sayfadayız. Bugün de savaşın sonrasına ilişkin planlamaları konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.



#Almanya
#İran
#tahran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?