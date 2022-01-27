Dünya İran Suriyenin Halep kentine uçuşlarını yeniden başlatıyor
ORTADOĞU

İran Suriye’nin Halep kentine uçuşlarını yeniden başlatıyor

İran’ın Mahan Air havayolu şirketinin 7 Şubat tarihinden itibaren Suriye’nin Halep kentine uçuşlarını yeniden başlatacağı açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
İran Suriye’nin Halep kentine uçuşlarını yeniden başlatıyor
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İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Halkla İlişkiler Birimi, Tahran’dan Suriye’nin Halep kentine uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre, İran’ın Mahan Air havayolu şirketi 7 Şubat tarihinden itibaren Halep uçuşlarına yeniden başlayacak. Halep’in Suriye’nin ikinci büyük kenti olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uçuşların başlamasıyla İran ve Suriye arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişeceği belirtildi.

Öte yandan, iç savaşın yaşandığı Suriye’ye asker ve mühimmat taşımakla suçlanan Mahan Air, 2011 yılından beri ABD’nin yaptırım uyguladığı İranlı şirketler arasında yer alıyor.

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