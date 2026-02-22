İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Arakçi ile Al Sani, Tahran ve Washington arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumunu değerlendirdi. İran Dışişleri Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, bölgesel iş birliği çerçevesinde diplomasi sürecinin kolaylaştırılması ve ilerletilmesi amacıyla istişare ile iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini ifade etti.