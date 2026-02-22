Yeni Şafak
İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü

10:1822/02/2026, Pazar
DHA
Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani görüştü.
Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, telefonda görüştü.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Arakçi ile Al Sani, Tahran ve Washington arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumunu değerlendirdi. İran Dışişleri Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, bölgesel iş birliği çerçevesinde diplomasi sürecinin kolaylaştırılması ve ilerletilmesi amacıyla istişare ile iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini ifade etti.


#İran
#Katar
#nükleer müzakere
