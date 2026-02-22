Köpeğin yaladığı kadın 24 saat sonra komalık oldu: Bacakları ve elleri kesildi

Sokaklarda kontrolsüz şekilde dolaşan hayvanlar, özellikle de başıboş köpekler, artık sadece bir çevre meselesi değil; doğrudan can güvenliği sorunu. Saldırı, kovalamaca ya da ani reflekslerle yaşanan kazalar her geçen gün artıyor.

Bu olaylar çoğu zaman ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor; bazı vakalarda ise kalıcı sakatlıklar ve ölümler yaşanıyor. Üstelik risk bununla da bitmiyor.





Evde beslenen köpekler dâhil, köpeklerin ağız florasında bulunan bazı bakteriler; en ufak bir çizik, sıyrık ya da açık yaradan vücuda girerek kısa sürede ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor.





Bu tehlikenin ne kadar gerçek ve yakın olduğunu gösteren çarpıcı bir vaka ise İngiltere’nin Birmingham kentinde yaşanan olayla bir kez daha ortaya çıktı.

Köpeği açık yarasını yaladı





Kentte yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, Temmuz 2025'te yaşadığı korkunç olayla bu riskin en çarpıcı örneklerinden birini tecrübe etti.





Sangha, evcil köpeği Simba ile oynarken köpeğin elindeki küçük bir kesiği yalaması sonucu enfeksiyon kaptı.





BBC'nin haberine göre, olay işten döndüğü gün başladı.

6 kez kalbi durdu komaya girdi





Ertesi gün eşi Kam Sangha tarafından evde bilinci kapalı halde bulunan kadın, hemen hastaneye kaldırıldı.





Doktorlar, kadının durumunu sepsis olarak teşhis etti.





Enfeksiyon kadının vücuduna hızla yayıldı, kalbi yoğun bakımda tam altı kez durdu ve komaya girdi.

Bacakları ve elleri kesildi





Kan pıhtılaşması nedeniyle organlara yeterli kan ulaşamaması üzerine hayat kurtarmak amacıyla acil müdahale yapıldı.





Her iki bacağı diz altından, her iki eli bilekten kesildi, 'dört uzuv amputasyonu' gerçekleştirildi.

32 haftalık tedavi sonrasi evine döndü





Ayrıca zatürre ve safra taşı komplikasyonları nedeniyle dalağı da alındı.





32 hafta süren yoğun tedavi sürecinin ardından Manjit Sangha hayata tutundu ve evine dönebildi.





"Bir gün önce köpekle oynuyordu"





Eşi Kam Sangha, yaşanılanları "Bir gün önce köpekle oynuyordu, ertesi gün komadaydı. Bunun 24 saatten kısa sürede nasıl gerçekleştiğine inanamadık." sözleriyle ifade etti.





Doktorlar, sepsisin köpeğin Simba'nın küçük bir kesik üzerindeki yalamasıyla tetiklendiğini belirtti.











