İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Baskı ve zorluklara boyun eğmeyeceğiz

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, Tahran'da Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları onurlandırma töreninde yaptığı konuşmada ulusal birlik ve zorluklara karşı direnç vurgusu yaptığı bildirildi. Törende sporculara hitap eden Pezeşkiyan, ülkenin baskı ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak bilin ki, siz zorluklara boyun eğmediğiniz gibi, biz de bu sorunlara boyun eğmeyeceğiz. Bir milletiz ve tek vücut olarak bir araya gelmeli, tüm bu zorluklara karşı durmalı, farklılıklarımızı ve sorunlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Birlikte olmalı ve oluşan yaraları iyileştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.