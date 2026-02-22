Hol Kampı esareti bitiyor

Ocak ayında düzenlenen askeri operasyonla terör örgütü SDG/PKK’dan devralınan Haseke’deki El-Hol Kampı’nda tahliyeler başladı. Suriye hükümeti, yıllardır insanlık dışı koşullarla gündeme gelen kampın tamamen boşaltılması için harekete geçti. Yetkililer, kampta kalan son ailelerin Halep kırsalındaki geçici yerleşim alanlarına sevk edildiğini ve tahliyenin bir hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. El-Hol Kampı’ndan sorumlu yetkili Fadi el-Kasım, kampın artık yaşama elverişli olmadığını belirterek, “Temel insani şartlardan yoksun bu alanda kalmak mümkün değil. Sağlık, eğitim ve güvenlik açısından büyük riskler var. Bu nedenle acil tahliye kararı aldık” dedi.

HALEP’TE REHABİLİTASYON

Suriye hükümeti, kampın devralınmasının ardından Suriye Kalkınma Örgütü ile hızlı bir ihtiyaç değerlendirmesi yaptı. El-Hol Kampı’nın hem coğrafi hem de hizmetlere erişim açısından yaşama uygun olmadığına karar verdi. Bunun üzerine kampta kalan aileler, Halep’in kuzey kırsalında Aktarin bölgesindeki başka bir kampa nakledildi. Yetkililer, bu ailelerin güvenlik taramalarından geçirilerek sosyal hayata entegrasyonu için özel programlar hazırlanacağını açıkladı. Yetkililer, yıllarca kapalı ve ağır koşullarda yaşayan kadın ve çocukların normal hayata dönüşünün öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

KAMP NÜFUSU MANİPÜLE EDİLMİŞ

El-Hol Kampı’nın boşaltılmasıyla birlikte, terör örgütü SDG’nin geride bıraktığı karanlık tablo da bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yıllarca “DEAŞ’la mücadele” bahanesiyle binlerce insanın kaderine terk edildiği kamp, artık Suriye’nin en ibretlik insanlık dramlarından biri olarak tarihe geçiyor. Birleşmiş Milletler’in El-Hol Kampı’ndaki nüfusa ilişkin verilerinin, SDG tarafından sunulan rakamlara dayandığı ancak sahada yapılan son doğrudan sayımların bu rakamların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduğu bildirildi. Yeni değerlendirmelere göre kampta açıklananın çok daha az sayıda insan bulunuyordu. Yetkililer, nüfusun kasıtlı biçimde yüksek gösterildiğini ve bunun uluslararası yardımların hacmini artırmaya yönelik bir manipülasyon olduğunu ifade etti. Yardımların önemli bir kısmının SDG içindeki yolsuzluk şebekelerine aktarıldığı belirtildi.

KAMPTAN ÇIKMAK İÇİN RÜŞVET TARİFESİ

El-Hol Kampı’nın aynı zamanda bir “kaçakçılık ve insan ticareti merkezine” dönüştüğü vurgulandı. Kamptan ayrılmak isteyen ailelerden son yıllarda 3 bin ile 5 bin dolar arasında rüşvet istendiği, bu bedeli ödeyemeyenlerin kampta tutulmaya devam ettiği belirtildi. Kaçak yollarla çıkarılan kişilerin isimlerinin ise resmi kayıtlarda tutulmaya devam ettiği, veri tabanında çok sayıda hayali ismin bulunduğu tespit edildi. Özellikle çocukların bilinmeyen yerlere götürüldüğü, ailelerin akıbetlerinden yıllarca haber alamadığı kaydedildi.

ABD Şam Büyükelçiliği'ni açıyor

ABD yönetimi, Suriye’de Esed rejimi karşıtı halk devriminin başlamasının ardından 2012 yılında kapattığı Şam’daki büyükelçiliğini açmaya hazırlanıyor. Associated Press (AP) haber ajansının verdiği bilgiye göre ABD yönetimi, 10 Şubat günü ABD Kongresi’ne “Şam Büyükelçiliği’nin tedrici olarak 15 gün sonra yeniden faaliyete geçeceğine” dair resmi bir yazı gönderdi. Resmi yazıya göre elçiliğin 25 Şubat’ta faaliyete geçme işlemlerine başlaması bekleniyor ancak bu işlemlerin ne zaman biteceğine dair bilgi bulunmuyor.







