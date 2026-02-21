İsrail yerine Şam'ı tercih etti

Proje, Riyad’ın son dönemde hız kazanan yeni bölge politikasının dikkat çekici hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Middle East Eye'ın haberine göre Suudi Arabistan, Yunanistan’dan çıkacak ve Körfez’e ulaşacak ana veri hattını Suriye üzerinden geçirmeyi hedefliyor. Bu plan hayata geçerse Şam, Doğu Akdeniz ile Körfez arasında stratejik bir dijital transit merkezi konumuna gelecek. Riyad’ın, projenin altyapısını desteklemek amacıyla Suriye’nin fiber-optik altyapısına yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu yatırım yalnızca teknik bir altyapı hamlesi değil; aynı zamanda siyasi ve jeostratejik bir tercih olarak görülüyor.

Önerilen güzergâhın İsrail’i tamamen devre dışı bırakması dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz’den Körfez’e uzanan veri ve bağlantı koridorları üzerindeki rekabet son yıllarda artarken, Suudi Arabistan’ın tercihi bölgesel güç dengeleri açısından önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Uzmanlara göre dijital altyapılar artık enerji hatları kadar stratejik kabul ediliyor. Veri trafiğini kontrol eden ülkeler, ekonomik ve siyasi nüfuzlarını da genişletiyor. Bu girişim, Suudi Arabistan’ın son dönemde Suriye ile ilişkilerini normalleştirmesi ve Şam’ın Arap dünyasına yeniden entegrasyonunu desteklemesiyle paralel ilerliyor. Riyad, yalnızca diplomatik temasları artırmakla kalmıyor; altyapı ve ekonomi üzerinden kalıcı bir etki alanı oluşturmayı hedefliyor. Fiber-optik projesi, Suudi Arabistan’ın bölgesel rekabette daha bağımsız ve çok boyutlu bir strateji izlediğini gösteriyor. İsrail’i devre dışı bırakan güzergâh tercihi ise Riyad’ın bağlantı, enerji ve lojistik koridorlarında kendi eksenini kurma arzusunun yeni bir yansıması olarak yorumlanıyor.