Dünya İranda ambalajlı satılan bazı keklerin içinden ilaç çıktı 12 farklı markada da bulundu
ORTADOĞU

İran'da ambalajlı satılan bazı keklerin içinden ilaç çıktı: 12 farklı markada da bulundu

İran'da ambalajlı satılan bazı keklerin içinden ilaç çıktı: 12 farklı markada da bulundu

İran Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Zergeran, "İran'ın doğusundaki bazı şehirler ve batısındaki bazı küçük kentlerde, genellikle alt gelir grubunun yaşadığı bölgelerde satılan ve çoğunlukla çocukların tükettiği paketli keklerin içerisinde hap olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
İlaçların içeriğine dair bilgi verilmedi.
İlaçların içeriğine dair bilgi verilmedi.

İran Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Kave Zergeran, bazı kentlerde, daha çok çocukların tükettiği ambalajlı keklerin içerisinde tablet şeklinde alınan ilaçlardan bulunduğunu bildirdi.

  • İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Zergeran, ilaçların içeriğine dair bilgi vermeyen Zerderan, bunların 12 farklı kek markasında bulunduğunu ifade etti.

İlk belirlemelere göre, söz konusu maddenin ürünlere fabrikadan çıkışları yapıldıktan sonra yerleştirildiğini dile getiren Zergeran, konunun güvenlik güçleri tarafından incelendiğini kaydetti.

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