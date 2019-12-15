İran'da ambalajlı satılan bazı keklerin içinden ilaç çıktı: 12 farklı markada da bulundu İran'da ambalajlı satılan bazı keklerin içinden ilaç çıktı: 12 farklı markada da bulundu İran Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Zergeran, "İran'ın doğusundaki bazı şehirler ve batısındaki bazı küçük kentlerde, genellikle alt gelir grubunun yaşadığı bölgelerde satılan ve çoğunlukla çocukların tükettiği paketli keklerin içerisinde hap olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Haber Merkezi 15 Aralık 2019, 16:02 Son Güncelleme: 15 Aralık 2019, 16:13 AA