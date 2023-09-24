İran'da kum fırtınası: 2 bin 107 kişi hastanelere başvurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimden endişe duyduklarını söyledi. Taraflara 'diyalogla çözüm' çağrısı yapan Tahran yönetimi, "İran olarak Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz" dedi. İran basınında yer alan haberlere göre, Azerbaycan'ın operasyonu öncesinde İran ordusu sınıra askeri sevkiyat yapmıştı. Bilindiği gibi İran ordusu, Karabağ'ın geri alınmasından sonra sınıra ordu yığıp tatbikatlar yapmış, her fırsatta Bakü yönetimi ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.