Dünya İranda protestolar Ekonomik kriz daha ağır sonuçlara yol açabilir
ORTADOĞU

İran'da protestolar: Ekonomik kriz daha ağır sonuçlara yol açabilir

Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımlar sonrası petrol ve doğal gaz satamaz hale gelen İran, ekonomisinde büyük çöküşü her geçen gün hissediyor. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde Ruhani hükümetinin uyguladığı son yakıt zammı İran'da bardağı taşıran son damla oldu. Halk zamları protesto ederken, "Bu gösteriler politik bir değişime yol açar mı?" sorusu da önem kazandı. Gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendiren uzmanlar, İran'ın öngörülmesi zor bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Gösteriler ileri dönemde farklı yerlere kayabilir ancak bunun şu an ciddi emarelerini görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan Hız Yeni Şafak
İran'da yakıt zamlarını protesto eden halk, birçok eyalette sokaklara çıktı.
İran'da yakıt zamlarını protesto eden halk, birçok eyalette sokaklara çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından uyguladığı yaptırımlar Tahran ekonomisini alt üst etti. Petrol ve doğal gaz ihraç edemeyen İran yönetimi, son birkaç aydır ağır ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldı.

  • Yaptırımlar öncesi yaklaşık günlük 2,4 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştiren İran'ın yaptırımlar sonrası satışları 500 bin varilin altına kadar geriledi.

İran hükümetinin krizin etkisini azaltmaya yönelik aldığı 'yakıt zammı' kararıysa İran halkında büyük tepkilere yol açtı. Birçok eyalette gösteriler düzenlendi. Protestolar sırasında 8 kişi hayatını kaybetti ve binden fazla gösterici gözaltına alındı. Protestoların önünü kesmek isteyen İran yönetimi, birçok eyalette internet kesintisi uyguladı.

Peki, İran'da ekonomik sebeplerle başlayan gösteriler politik bir değişime yol açabilir mi?

Yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanvekili Hakkı Uygur, ABD yaptırımlarının ülke ekonomisi için son derece ağırlaştığını hatırlatarak, "İran hükümeti uzun bir süre benzin zammından uzak durmaya çalıştı. Bu yolla enflasyonun kontrol altına alınmasını hedefleniyordu. Buna rağmen İran'da enflasyon yüzde 40'a ulaştı. Benzin temel bir ürün ve benzine zam yapıldığı zaman diğer ürünlere katıyla zam geliyor. Yüzde 50'lik benzin zammı sonrası İranlılar, diğer ürünlerde yüzde 100 zam görecek ve halkın ekonomik durumu ciddi şekilde kötüleşecek" dedi.

İran’da benzine yüzde 50 zam
EKONOMİ
İran’da benzine yüzde 50 zam

İran'da birçok eyalette benzin istasyonları göstericiler tarafından yakıldı.

İRAN ÖNGÖRÜLMESİ ZOR BİR ÜLKE

İran'daki gösteriler politik bir değişime yol açar mı? sorusuna yanıt veren Uygur, "Bunu konuşmak için henüz erken. Gösteriler her ne kadar çok fazla noktaya yayılmışsa da, çok geniş kapsamlı gösteriler değil. Katılımcılar birkaç yüzle sınırlı. Bizim İranlılarla ilgili söylediğimiz bir şey var. Öngörmesi zor bir ülke ve toplum. İleri dönemde farklı yerlere kayabilir ancak bunun şu an ciddi emarelerini görmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİK KOŞULLAR AĞIRLAŞIYOR

İran'da yaptırımların gelecek yıl içerisinde daha da ağırlaşacağını vurgulayan Uygur, "İran ekonomisinde bu yıl yüzde 10 küçülme bekleniyor. Muhtemelen daha ağır sonuçlara yol açacak ve bu durum İran üzerindeki baskıyı artıracaktır" ifadelerini kullandı.

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DÜNYA
İran'da 53 milyar varil petrol rezervi keşfedildi

Göstericiler polis arabalarını yaktı.

GÖSTERİLERDE DIŞ MÜDAHALE VAR MI?

"İran nüfuz alanı olarak bilinen Lübnan ve Irak'tan sonra gösterilerin İran'a sıçramasının ne anlama geliyor?" sorusuna ise Uygur, şunları söyledi:

  • "İran, Lübnan ve Irak'taki gösteriler lokal temelleri var. Irak'taki durum malum 16 yıldır işleyen bir sistem kurulmadı. En basit elektrik, su ve hastane gibi ihtiyaçlar karşılanamıyor. Bu insanların sokaklara çıkıp, gösteri düzenlemesinden daha doğal bir şey yok. Birileri bu insanları yönlendirmeye çalışıyor mu? Siyaset dünyasında yaşıyoruz. Herkes her şeyden faydalanmaya çalışıyor. Bence ana etken dış müdahaleler değil."

İran'da benzin zammı protestoları: 1 ölü
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İran'da benzin zammı protestoları: 1 ölü

TÜRKİYE GÖSTERİLERE İHTİYATLI YAKLAŞIYOR

İran, Irak ve Lübnan'daki gösterilere karşı Türkiye'den gelen tepkileri değerlendiren Uygur, "Türkiye arka planda ilgili devlet muhataplarına 'bu tepkiyi azaltacak adımları atın' tarzı söylemler kullanıyor olabilir ancak kamuoyuna daha ortada söylemler kullanıyor. Türkiye çok taraf görünmek istemiyor. Irak'taki gösteriler son derece barışçıl ama yarın tamamen başka yöne kayabilir. Zira Irak, özellikle İran, ABD ve Suudi Arabistan arasında çok ciddi güç mücadelesinin olduğu bir ülke" diye konuştu.
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