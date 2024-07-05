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Dünya

İran'daki seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi uzatıldı

İran'da halkın sandık başına gittiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye uzatıldı. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan 61 milyon 452 bin 321 seçmen için ülke genelinde 59 binden fazla seçim merkezinde sandık kurulmuş, ve oy verme işleminin 18.00'de sona ereceği açıklanmıştı.

18:57 - 5/07/2024 Cuma
IHA
İran'da oy verme işlemi. (Foto: Arşiv)
İran'da oy verme işlemi. (Foto: Arşiv)

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye uzatıldı.

İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan 61 milyon 452 bin 321 seçmen için ülke genelinde 59 binden fazla seçim merkezinde sandık kuruldu.

Oy verme işlemi uzatıldı

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve 18.00'de sona ereceği açıklanan oy verme işlemi uzatıldı. İran Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, oy verme işleminin 20.00'ye uzatıldığı bildirildi.

Seçimlerin ikinci turunda Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist cepheden ise Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.

28 Haziran'da yapılan seçimlerde adaylar barajı geçemedi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. Seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi sonucu 10 milyon 415 bin 191 oy alan Pezeşkiyan ile 9 milyon 473 bin 298 oy alan Celili'nin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı.



#İran
#Seçim
#Oy Verme
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