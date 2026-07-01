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İran'dan Hürmüz Boğazı'nda 'yetkili rota' uyarısı: Yabancı gemi karaya oturdu

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda 'yetkili rota' uyarısı: Yabancı gemi karaya oturdu

19:221/07/2026, Çarşamba
IHA
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İran yerel basını, Hürmüz Boğazı’nda yabancı bayraklı yük gemisi karaya oturduğunu aktardı
İran yerel basını, Hürmüz Boğazı’nda yabancı bayraklı yük gemisi karaya oturduğunu aktardı

İran devlet televizyonu, yabancı bayraklı bir yük gemisinin belirlenen seyir koridorunu terk ederek sığ sularda karaya oturduğunu duyurdu. Hürmüz'deki geçişlerde Devrim Muhafızları'nın talimatlarına uyulması gerektiği vurgulanırken, bölgede ABD ile imzalanan mutabakat kapsamında 60 günlük mayın temizleme faaliyeti yürütülüyor.

Hürmüz Boğazı’nda yabancı bayraklı bir yük gemisi, İranlı yetkililerin gemilerin geçişi için belirlediği rotanın dışına çıktıktan sonra karaya oturdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, gemi İran tarafından belirlenen seyir koridorunu terk ederek sığ sulara girdi ve karaya oturdu. Haberde geminin adı ve hangi ülke bayrağını taşıdığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.


Bölgede mayın temizleme faaliyetleri yürütülüyor

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerde gemilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri’nin talimatlarına uyması gerektiğini vurguladı. Haberde ayrıca, DMO’nun daha önce kaptanlar, gemi sahipleri ve denizcilik şirketlerini Basra Körfezi’nde "yetkili rota" olarak belirlenen güzergahın dışındaki geçişlerin telafisi mümkün olmayan olaylara yol açabileceği konusunda defalarca uyardığı ifade edildi.


ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptının beşinci maddesi kapsamında İran’ın bölgede mayın temizleme faaliyetlerinin yürütüldüğü 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamakla sorumlu olduğu biliniyor.



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