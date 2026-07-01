İran'dan Hürmüz Boğazı'nda 'yetkili rota' uyarısı: Yabancı gemi karaya oturdu

Hürmüz Boğazı’nda yabancı bayraklı bir yük gemisi, İranlı yetkililerin gemilerin geçişi için belirlediği rotanın dışına çıktıktan sonra karaya oturdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, gemi İran tarafından belirlenen seyir koridorunu terk ederek sığ sulara girdi ve karaya oturdu. Haberde geminin adı ve hangi ülke bayrağını taşıdığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.