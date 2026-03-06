Yeni Şafak
İran'dan Irak'ın kuzeyindeki noktaya kamikaze İHA'lı saldırı

18:156/03/2026, Cuma
AA
Kamikaze İHA, Surdaş’taki istihbarat noktasını hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki Surdaş bölgesinde bulunan bir istihbarat noktasını kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğunu açıkladı. Yayımlanan görüntülerde dağlık alandaki iletişim ekipmanlarının hedef alındığı görüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki bir istihbarat noktasını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, kamikaze İHA'larla Irak'ın kuzeyindeki Surdaş bölgesinde bir istihbarat noktasına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İran'ın batı sınırlarının ötesinde bulunan istihbarat hedefinin bir kamikaze insansız hava aracı tarafından imha edildiği aktarılırken yayımlanan görüntülerde, dağlık iletişim ekipmanlarının olduğu bir alanın vurulduğu görüldü.



