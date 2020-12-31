Dünya İrandan Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat
ASYA

İran’dan Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat

İranlı yetkililer, “Silahlı kuvvetlerimizin savaşa hazır olup olmadığının bir testini yapacağız” diyerek, ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat düzenleyeceklerini açıkladı. Ermenistan medyası bu gelişmeyi “Türkiye ve Azerbaycan sınırındaki bu tatbikat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü’deki açıklamaları sonrası çok önemli” diyerek duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran, geçtiğimiz yıl da Türkiye sınırında habersiz şekilde askeri tatbikat düzenlemişti.
İran, geçtiğimiz yıl da Türkiye sınırında habersiz şekilde askeri tatbikat düzenlemişti.

İran, ülkenin kuzeybatısında hava savunma testleri gerçekleştireceğini açıkladı. İran Azariha TV kanalı’nın haberine göre, tatbikatta ‘hava saldırısı alarm sinyali’ test edilecek.

İranlı yetkiliden "sadece test" açıklaması

İranlı bir yetkili, düzenlenecek tatbikata ilişkin, “İnsanları endişelenmemeye çağırıyoruz. Bu, hava alarmının çalışmasına verilen operatif tepkiyi test etmek içindir, sadece bir testdir” dedi.

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Ermenistan medyası: Erdoğan'a mesaj olacak

İran’ın düzenleyeceği tatbikat, Ermenistan medyası tarafından da duyuruldu. Ermenistan Kamu Radyosu, bu gelişmeyi “Askeri tatbikatların Türkiye ve Azerbaycan sınırında yapılacak olması ilginçtir. İran askeri tatbikatları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Aralık’ta Bakü’de askeri geçit töreninde yaptığı açıklamaların arka planına karşı çok önemli bir olaydır” sözleriyle paylaştı.

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