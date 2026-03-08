Yeni Şafak
İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı

18:168/03/2026, Pazar
AA
İsrail ordusu
İsrail ordusu

İran'ın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık yeni bir misilleme başlattığını duyurmasının ardından Tel Aviv ve çevresinde hava saldırısı sirenleri devreye girdi. İsrail ordusu, füze saldırısı tehdidi nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.

ABD-İsrail’in saldırı düzenlediği İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemek için devreye girdiği bildirildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.


Sirenler devreye girdi

Öte yandan İsrail’in başkenti ve çevresinde İran'dan atılan füzeler nedeniyle sirenler devreye girdi.

İran'ın yaklaşık bir saat önce yaptığı misillemede Tel Aviv ve Holon bölgesinde biri ağır 6 kişi yaralanmıştı. Bazı araç ve evlerin ise hasar aldığı bildirilmişti.





