İran'ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran, misilleme saldırılarını beşinci günde de sürdürüyor. Son saldırılarda 5 kişinin yaralandığını aktarılan haberde, söz konusu saldırılar nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde eğitim kurumları ile kamu binalarının yakınlarına yeni sığınaklar inşa edilmeye başlandığı kaydedildi. Haberde "Arbel" olarak adlandırılan yeni prefabrik sığınakların, şarapnel ve patlama dalgalarına karşı dayanıklı, ağır kapılı yapılar olduğu ve daha önce Gazze çevresine yerleştirilen açık sığınaklara kıyasla balistik füze saldırılarına karşı daha etkili koruma sağladığı ifade edildi.





Sığınak kurulumunun bir sonraki aşamasının kıyı ovası bölgesi ile kuzeydeki Hayfa Körfezi'nde yer alan Krayot bölgesini kapsayacağı, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 14,2 milyon dolar olduğu bildirildi.





İsrailliler sığınak yetersizliğinden şikayetçi

İran'ın aralıksız füze saldırıları sonrasında, binlerce İsrailli sığınak eksikliğinden şikâyet etmeye başlamıştı. Savunma Bakanlığı yetkililerinin uyarı sirenleriyle birlikte acilen sığınaklara girilmesi yönündeki çağrılarına rağmen, çok sayıda kişi bu tür güvenli alanlara ulaşamıyor. Israel Hayom gazetesinin 15 Haziran'daki haberine göre, hava saldırısı sirenleri sırasında binlerce İsrailli Tel Aviv sokaklarında mahsur kalmıştı.





Bazıları sığınaklara alınmadıklarını ve devletin kendilerini "terk ettiğini" belirtmişti. Haberde, Tel Aviv ve diğer kentlerde yaşayan sivillerin kendilerini güvende hissetmedikleri ve hükümetin gerçek bir çözüm sunmadığı yönündeki tepkilerine de yer verilmişti.





⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma





İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.





İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise en az 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.







