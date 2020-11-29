İranlı bilim adamını kim öldürdü: İsrail'den pişkin açıklama İsrailli yetkiliden pişkin açıklama: İşledikleri cinayet için dünyadan teşekkür bekliyorlar ABD medyasına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi konusunda "dünyanın İsrail'e teşekkür etmesi" gerektiğini söyledi. Henüz İsrail yönetimi Fahrizade'nin öldürülmesini resmen kabul etmezken, söz konusu İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin suikastı düzenlediğini kabul etmiş oldu.

Haber Merkezi 29 Kasım 2020, 20:27 Son Güncelleme: 29 Kasım 2020, 21:12 AA