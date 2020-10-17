Irkçı Yunan’a 1 euroluk dava

Altın Şafak milletvekili Türk düşmanı Yiannis Lagos da 13 yıl hapis cezası aldı. UID Belçika Başkanlığı, Türk bayrağının yırtılmasının cezasız kalmaması için adım attı. UID Belçika Başkanlığı, Yiannis hakkında Brüksel Mahkemesinde suç duyurusunda bulundu. Lagos hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması, AP’deki dokunulmazlığının kaldırılması, yasal soruşturmanın yürütülmesi ve gereğinin yapılması talep edildi. Lagos’un işlediği suçun, UID’nin tüzüğü gereğince amaçladığı hoşgörü ve dayanışma ortamını baltaladığı ve bu açıdan UID’ye zarar verdiği belirtildi. Zararın sembolik olarak 1 euro hesaplandığı vurgulandı. Suç duyurusunda, bu ırkçı davranışın cezasız bırakılmaması istenildi. Suç duyurusunda Lagos’un AP üyesi olarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi.