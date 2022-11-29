Dünya İşgalci İsrail askerleri ateş açtı Üç Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail askerleri ateş açtı: Üç Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail askerlerinin, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çıkan olaylarda şehit ettiği Filistinli sayısı 3'e yükseldi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri ateş açtı: Üç Filistinli şehit oldu
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Ramallah yakınlarındaki Kafr Ayn beldesinde çıkan olaylarda işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki Cevad ve 22 yaşındaki Zafir Abdurrahman Abdulcevad Rimavi kardeşler şehit oldu.

Bakanlığın daha önceki açıklamasında, El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Emmer beldesinde, işgalci İsrail askerlerinin kurşunuyla başından ağır yaralanan Filistinli Mufid Muhammed Mahmud Halil'in (44) şehit olduğu belirtilmişti.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait iki arazi aracı bir eğitim devriyesi sırasında bozuldu. Bölgedeki Filistinlilerin zırhlı araçlara taş attığı, işgalcilerin buna ateş açarak karşılık verdiği aktarıldı.

Filistin Kızılayı, El Halil yakınlarında çıkan olaylarda 9 kişinin gerçek, 5'inin plastik mermiyle yaralandığını, 8 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtmişti.

El Halil kenti yakınlarındaki ana yol üzerinde bulunan Beyt Emmer beldesinin girişine askeri bir kule kurmak isteyen işgalci İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık olaylar çıkıyor.

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli şehit edildi.

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