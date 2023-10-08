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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de Hamas'a ait 120 hedefi vurdu

İşgalciler tarafından yapılan açıklamada, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

21:08 . 8/10/2023 Pazar
AA
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise işgalcilerin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise işgalcilerin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Yapılan açıklamada, işgalcilerin savaş uçaklarının, gün boyu Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun beldesi ve çevresinde 120 hedefi bombaladığı belirtildi.

Onlarca ton roket atılarak gerçekleştiren saldırıda Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu, bunların arasında bir tünelin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hamas'ın, Beyt Hanun'u, işgalci İsrail'e karşı düzenlediği saldırılarda üs olarak kullandığı iddia edildi.


Ne olmuştu?


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den işgalci İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İşgalci İsrail de onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


#işgalci israil
#Gazze
#Hamas
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