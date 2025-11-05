İşgalci İsrail geçen ay Batı Şeria'da 2 bin 350 saldırı gerçekleştirdi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayımlanan aylık raporda, İsrail ordusunun ve İsraillilerin ekim ayında Filistinliler aleyhinde 2 bin 350 saldırı düzenlendiği; bunlardan 1584'ünün İsrail ordusu, 766'sının İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedilmişti.