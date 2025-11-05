Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

11:185/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Kentte askeri birlikler ve araçlar yoğun şekilde konuşlandı.
Kentte askeri birlikler ve araçlar yoğun şekilde konuşlandı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği baskında 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Tubas Valiliği, İsrail güçleri bölgeden çekilene kadar okullarda, üniversitelerde ve devlet dairelerinde çalışmalara ara verildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği baskında 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kentine, Tammun ve Akabe beldeleri ile El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri Filistinlilerin evlerinde arama yaptı, bazı evleri "askeri karargahlara" dönüştürdü.

Kentte askeri birlikler ve araçlar yoğun şekilde konuşlandı.

Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin baskının başlamasından bu yana en az 11 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Tubas Valiliği ise İsrail güçleri bölgeden çekilene kadar okullarda, üniversitelerde ve devlet dairelerinde çalışmalara ara verildiğini duyurdu.

#Filistin
#İsrail
#Gazze
#Tammun
#Akabe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PAPARA PARA İADE AÇIKLAMASI 5 KASIM: Papara para iadesi ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?