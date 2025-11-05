İşgalci İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği baskında 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kentine, Tammun ve Akabe beldeleri ile El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri Filistinlilerin evlerinde arama yaptı, bazı evleri "askeri karargahlara" dönüştürdü.

Kentte askeri birlikler ve araçlar yoğun şekilde konuşlandı.

Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin baskının başlamasından bu yana en az 11 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.