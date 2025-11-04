İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi: 4 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, neredeyse her gün Batı Şeria'da Filistinlilere ait belde ve köylere; ev ve iş yerlerine baskın düzenliyor, Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.