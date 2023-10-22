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Dünya

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin, Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskın ve saldırılarda bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 90'a yükseldi.

09:32 . 22/10/2023 Pazar
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Buna göre, İsrail güçlerinin gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında gerilim yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlar sırasında çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 90'a yükseldi.



#Barı Şeria
#Filistin
#İsrail
1 gün önce
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