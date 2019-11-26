İşgalci İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ölen arkadaşları için 3 gün yas tutacak İşgalci İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, kanser hastası Filistinli tutuklu Sami Ebu Diyak'ın ölümü dolayısıyla 3 gün yas ilan etti. Yas kapmasında tutuklular siyah elbise giyecek, kendi isimleri yerine Ebu Diyak'ın ismini söyleyecek ve 3 gün boyunca yemekleri iade edecekler.

Haber Merkezi 26 Kasım 2019, 21:30 Son Güncelleme: 26 Kasım 2019, 21:41 AA