Dünya İşgalci İsrail ordusu Batı Şeriada 22 Filistinliyi gözaltına aldı
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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen işgalciler, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeriada 22 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin hükümetine bağlı "Filistin'in Sesi" radyosuna göre, işgalci İsrail askerleri, sabah saatlerinde Ramallah'ın Silvad beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki bazı bölgelere baskın düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu, 13'ü Silvad beldesinden 22 Filistinliyi gözaltına aldı, Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadure Faris'in beldedeki evine de baskın gerçekleştirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Faris, Silvad beldesindeki baskınlarda Silvad Spor Kulübü'nün de hedef alındığını, kulübe ait eşyalara zarar verildiğini aktardı. Faris, söz konusu baskınları işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü yıpratma savaşı olarak nitelendirdi.

Silvad Spor Kulübü'nün Facebook hesabından yapılan açıklamada, kulübe son 4 ay içerisinde ikinci kez baskın düzenleyen işgalcilerin, binanın kapılarını kırdığı ve içerideki eşyaların çoğunu kullanılamaz hale getirdiği aktarıldı.

Öte yandan işgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'nın Nablus kentinde 16 Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin "arananlar listesinde" bulunduğu, bazı silah ve mühimmatlara da el konulduğu ifade edildi.

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