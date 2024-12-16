Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı

07:3816/12/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na yönelik baskınında 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Nablus şehrinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskını sırasında 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğun başından, 22 yaşında bir gencin gerçek mermiyle elinden ve 19 yaşındaki bir gencin de şarapnel parçasıyla kalçasından yaralandığı kaydedilen açıklamada, İsrail ordusuna ait iş makinelerinin de sokaklara zarar vererek altyapıyı bozduğu ifade edildi.

Filistin yönetimine ait Filistin'in Sesi Radyosu da İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini bildirdi.

Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı ise Balata Mülteci Kampı'na saldıran İsrail askerlerine silahla karşılık verildiğini duyurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yaklaşık iki saat süren baskının ardından ordu ve iş makineleri bölgeden çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.



#Balata Mülteci Kampı
#Batı Şeria'
#israil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bitcoin sert yükselişini sürdürüyor! Trump etkisiyle 106 bin doları aştı