İşgalci İsrail üç gündür Han Yunus'ta sözde güvenli bölgeye saldırıyor :129 Filistinli katledildi

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, yaralılardan 100'ünün henüz hastanelere sevk edilmediği kaydedildi.
İsrail saldırılarında 237 ev ve bina hasar görürken, 22 ev de sakinleri içerisindeyken bombalandı.
İsrail'in, zorla yerinden etme başta olmak üzere çok sayıda insanlık suçu işlediği, bu durumun yüz binlerce hasta, hamile, çocuk, yaşlı ve özel ihtiyacı olan kişinin hayatını tehdit ettiği ve onları ölümle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.
Hükümetin Medya Ofisi, uluslararası topluma ve tüm dünya ülkelerine "bu utancı, suçları, katliamları derhal ve acilen durdurma" çağrısında bulundu.
İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği kentin doğu bölgelerine yoğun saldırıları devam ediyor.