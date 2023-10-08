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Dünya

İşgalci İsrail'in saldırılarında 78'i çocuk 413 kişi öldü 2 bin 300 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in saldırılarında 78'i çocuk 413 kişi öldüğü, 2 bin 300 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Muhammed Emre Kömürcü
21:29 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İşgalci İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırıları sürdürüyor.

İşgalci İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırıları sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 78'i çocuk, 41'i kadın 413 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 300 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada ayrıca, "İsrail'in Filistinli ailelere yönelik gerçekleştirdiği 8 katliamda 54 kişinin öldüğü" aktarılırken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.


Ne olmuştu?


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.


İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.


İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


#Filistin
#Gazze
#işgalci İsrail
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