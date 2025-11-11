İşgalci İsrailliler bu kez Kudüs'te mezarlığa saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan tarihi Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenleyerek bazı mezar taşlarını tahrip etti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenledi.

İsrailliler, mezarlıkta Müslümanlara ait birçok mezar taşına zarar verdi.

"Kudüs'ün Müslüman kimliğini yok etme girişimi"

Kudüs Valiliği Müsteşarı Maruf er-Rifai, yaptığı açıklamada, Babu'r Rahme Mezarlığına yapılan saldırının Kudüs'ün Müslüman kimliğini yok etmeyi hedefleyen sistematik bir girişim olduğunu belirtti.

Rifai, Kudüs'te Müslümanlara ait mezarlıklara ve kutsal mekanlara yönelik tekrarlanan saldırıların, şehrin tarihi kimliğini yok etmeyi ve onu tamamen Yahudi mekanına dönüştürmeyi amaçlayan açık bir politikayı ortaya koyduğunu söyledi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşlarına seslenen Rifai, İsrail'in Müslüman mezarlıklarına yönelik ihlallerini durdurmak ve "işgalci otoritelerin" koruması altında İsrailli yerleşimcilerin yaptığı saldırılara son vermek için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.





Aksa'nın bitişiğindeki tarihi Babu'r Rahme Mezarlığına yönelik ihlaller

Mezarlığın yıllardır boru (Şofar) çalmak, Talmud ayini yapmak ve kabirlere saygısızlık etmek gibi türlü ihlallere maruz kaldığını aktaran Rifai, İsrail yönetimi ve belediyelerinin mezarlığın büyük bir bölümüne el koyduğunu, buraya defin yapılmasını engellediğini ve burayı halk bahçesine çevirdiğini ifade etti.

Rifai, Babu'r Rahme Mezarlığını tehdit eden "teleferik projesi" gibi Yahudileştirme projelerinin de olduğunu aktardı.

Rifai, uluslararası toplumu "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, devam eden ihlallerinden dolayı İsrailli yetkililerden hesap sormaya, Filistinlilerin ebedi başkenti Kudüs'te özgürlük ve onur içinde yaşama hakkını garanti altına alan BM kararlarını uygulamaya" çağırdı.











