İşgalci İsrailliler bu kez Kudüs'te mezarlığa saldırdı

İsrailliler, Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenleyerek Müslümanlara ait birçok mezar taşına zarar verdi. Kudüs Valiliği Müsteşarı Maruf er-Rifai, uluslararası toplumu İsrailli yetkililerden hesap sormaya çağırdı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan tarihi Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenleyerek bazı mezar taşlarını tahrip etti.
Görgü tanıklarının aktardığına göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenledi.
İsrailliler, mezarlıkta Müslümanlara ait birçok mezar taşına zarar verdi.
"Kudüs'ün Müslüman kimliğini yok etme girişimi"
Kudüs Valiliği Müsteşarı Maruf er-Rifai, yaptığı açıklamada, Babu'r Rahme Mezarlığına yapılan saldırının Kudüs'ün Müslüman kimliğini yok etmeyi hedefleyen sistematik bir girişim olduğunu belirtti.
Rifai, Kudüs'te Müslümanlara ait mezarlıklara ve kutsal mekanlara yönelik tekrarlanan saldırıların, şehrin tarihi kimliğini yok etmeyi ve onu tamamen Yahudi mekanına dönüştürmeyi amaçlayan açık bir politikayı ortaya koyduğunu söyledi.
Aksa'nın bitişiğindeki tarihi Babu'r Rahme Mezarlığına yönelik ihlaller
Mezarlığın yıllardır boru (Şofar) çalmak, Talmud ayini yapmak ve kabirlere saygısızlık etmek gibi türlü ihlallere maruz kaldığını aktaran Rifai, İsrail yönetimi ve belediyelerinin mezarlığın büyük bir bölümüne el koyduğunu, buraya defin yapılmasını engellediğini ve burayı halk bahçesine çevirdiğini ifade etti.