Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrailliler bu kez Kudüs'te mezarlığa saldırdı

İşgalci İsrailliler bu kez Kudüs'te mezarlığa saldırdı

21:4111/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İsrailliler, Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenledi
İsrailliler, Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenledi

İsrailliler, Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenleyerek Müslümanlara ait birçok mezar taşına zarar verdi. Kudüs Valiliği Müsteşarı Maruf er-Rifai, uluslararası toplumu İsrailli yetkililerden hesap sormaya çağırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan tarihi Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenleyerek bazı mezar taşlarını tahrip etti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenledi.

İsrailliler, mezarlıkta Müslümanlara ait birçok mezar taşına zarar verdi.

"Kudüs'ün Müslüman kimliğini yok etme girişimi"

Kudüs Valiliği Müsteşarı Maruf er-Rifai, yaptığı açıklamada, Babu'r Rahme Mezarlığına yapılan saldırının Kudüs'ün Müslüman kimliğini yok etmeyi hedefleyen sistematik bir girişim olduğunu belirtti.

Rifai, Kudüs'te Müslümanlara ait mezarlıklara ve kutsal mekanlara yönelik tekrarlanan saldırıların, şehrin tarihi kimliğini yok etmeyi ve onu tamamen Yahudi mekanına dönüştürmeyi amaçlayan açık bir politikayı ortaya koyduğunu söyledi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşlarına seslenen Rifai, İsrail'in Müslüman mezarlıklarına yönelik ihlallerini durdurmak ve
"işgalci otoritelerin"
koruması altında İsrailli yerleşimcilerin yaptığı saldırılara son vermek için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Aksa'nın bitişiğindeki tarihi Babu'r Rahme Mezarlığına yönelik ihlaller

Mezarlığın yıllardır boru (Şofar) çalmak, Talmud ayini yapmak ve kabirlere saygısızlık etmek gibi türlü ihlallere maruz kaldığını aktaran Rifai, İsrail yönetimi ve belediyelerinin mezarlığın büyük bir bölümüne el koyduğunu, buraya defin yapılmasını engellediğini ve burayı halk bahçesine çevirdiğini ifade etti.

Rifai, Babu'r Rahme Mezarlığını tehdit eden
"teleferik projesi"
gibi Yahudileştirme projelerinin de olduğunu aktardı.
Rifai, uluslararası toplumu
"yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, devam eden ihlallerinden dolayı İsrailli yetkililerden hesap sormaya, Filistinlilerin ebedi başkenti Kudüs'te özgürlük ve onur içinde yaşama hakkını garanti altına alan BM kararlarını uygulamaya"
çağırdı.



#Babu'r Rahme Mezarlığı
#Kudüs Valiliği
#Maruf er-Rifai
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card (Yeşil Kart) başvuruları ne zaman başlayacak, 2026 dönemi için ekran açıldı mı? DV Lottery resmi site ve güncel bilgiler