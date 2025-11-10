Netanyahu'dan skandalı örtbas etme çabası: Sde Teiman'daki tecavüzü 'iftira' iddiasıyla savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerinin Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir tutsağa tecavüz etmesinin "korkunç bir iftira" olduğunu iddia etti.

İsrail Meclisi’nde yapılan oturumda konuşan Netanyahu, Filistinli tutsağa tecavüz görüntülerinin basına sızdırılmasıyla İsrail askerlerinin Nazilerle karşılaştırılmaya başladığını söyledi.

Netanyahu, “düzmece" olduğunu ileri sürdüğü tecavüz görüntülerinin dünya çapında 100 milyondan fazla izlendiğini belirtti.

Tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla ev hapsine alınan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi’nin İsrail’in düşmanlarının eline malzeme verdiğini de iddia eden Netanyahu, uluslararası toplumdan toplama kampları kurdukları yönünde tepkiler aldıklarını aktardı.

Netanyahu’dan Gazze ve Lübnan’a saldırıları sürdürecekleri çıkışı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi genel kuruluna hitabında, Gazze Şeridi ve Lübnan’a varılan ateşkeslere rağmen saldırmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazze ve Lübnan’a saldırılarla “ateşkesi demir yumrukla uygulayacaklarını” öne süren Netanyahu, İsrail için “savaşın” sona ermediğini Hamas'ı ve Gazze’yi kolay ya da zor yoldan tamamen silahsızlandıracaklarını ileri sürdü.

İsrail yönetimi, 10 Ekim’de yürürlüğe girdiğinden bu yana Gazze'deki kırılgan ateşkesi bozma girişimlerini sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli öldü, 619'u da yaralandı.

İsrail, 27 Kasım 2024'te Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek ülkenin güney ve doğu bölgelerine hava saldırılarını sürdürüyor.

Sde Teiman'daki tecavüz görüntüleri yayımlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli tutsağın etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.












